Teatro a rischio a Capoterra: “Se non partono i lavori si perderanno i contributi”

Un teatro comunale progettato dall’ex giunta che aveva ottenuto ben 5 milioni di euro dalla Comunità Europea per la sua realizzazione. “Il teatro darà una svolta a tutto il movimento culturale di Capoterra, e non solo, perché sarà una struttura al chiuso da 350 posti” ha dichiarato Dessì. “C’è preoccupazione per i tempi di costruzione del teatro, bisogna portare avanti subito il progetto. I 5 milioni finanziati dalla comunità europea vanno utilizzati entro certi termini. Un opera importantissima per la comunità Capoterrese e per dare impulso a tutte le associazioni culturali locali. La struttura dovrà essere costruita nella via Cagliari all’ingresso della città come deciso dal ministero dell’interno e dalla precedente amministrazione”.

Insomma, una premura da parte del precedente amministratore che invita e sollecita chi lo ha succeduto a perdere questa importante occasione.