Alunna della 3°B della Scuola primaria Santu Nigola, dopo aver conquistato il primo posto alle finali d’Area del Sud Sardegna, il 3 maggio è pronta a volare a Palermo per l’ultima tappa del concorso nazionale rivolto a studenti della primaria (a partire dalle 3°alle 5°classi) fino alla secondaria di secondo grado.

Studentessa modello che ama i numeri, i complimenti a Cloe e alla sua maestra Florinda Picciau, che le ha saputo trasmettere l’amore per la matematica, sono giunti dal primo cittadino Gigi Concu a nome della comunità.

“E complimenti a tutte le altre insegnanti e alla dirigente che continuano a rendere le nostre scuole un’eccellenza. Forza Cloe, tutta Selargius fa il tifo per te”.