I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per un incendio che si è sviluppato in una canna fumaria di un ristorante in via Vico Barone Rossi a Cagliari.

Si è reso necessario l’intervento della squadra del distaccamento cittadino porto di Cagliari e il supporto di un’autoscala e un’autobotte, inviate dalla centrale operativa del Comando.

I Vigili del fuoco hanno spento i focolai attivi nella canna fumaria e messo in sicurezza il locale invaso dai fumi .

Fortunatamente non risultano persone coinvolte e si riscontrano lievi danni negli ambienti interni del ristorante.

Sul posto è intervenuto il Funzionario di Guardia dei Vigili del fuoco del Comando per ulteriori verifiche tecniche e accertamenti.