Si è concluso con grande partecipazione nel territorio del Medio Campidano il Tour educativo “La spiaggia in aula”, promosso da Ambiente Mare Italia nell’ambito della Settimana Verde 2026, realizzato con il contributo del CSV Sardegna.

La Settimana Verde di Ambiente Mare Italia rappresenta un appuntamento nazionale dedicato alla tutela dell’ambiente e alla diffusione della cultura della sostenibilità, che ogni anno coinvolge scuole, cittadini, volontari e istituzioni in attività concrete di sensibilizzazione, educazione ambientale e intervento sul territorio. In questo contesto, il progetto sviluppato nel Medio Campidano ha rappresentato un esempio virtuoso di collaborazione tra mondo della scuola e volontariato, portando un’esperienza educativa innovativa direttamente all’interno delle aule.

Il Tour “La spiaggia in aula” ha coinvolto complessivamente 166 studenti delle scuole primarie, in particolare delle classi seconde e terze, attraverso 10 tappe educative per un totale di oltre 20 ore di attività didattiche in presenza. Le attività si sono svolte all’interno di diversi istituti comprensivi del territorio, tra cui l’Istituto Comprensivo Sanluri-Serrenti e l’Istituto Comprensivo Gonnosfanadiga-Pabillonis-Arbus, con il coinvolgimento di più plessi scolastici e numerose classi.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: superare le difficoltà logistiche ed economiche che spesso limitano le uscite didattiche verso la costa e rendere l’educazione ambientale accessibile a tutti, portando direttamente “la spiaggia in aula”. Durante gli incontri, il biologo marino Christian Foddi ha guidato gli studenti in un’esperienza laboratoriale e interattiva, trasformando ogni classe in un vero e proprio laboratorio scientifico.

I bambini hanno potuto osservare e toccare con mano reperti naturali raccolti lungo le spiagge, tra cui conchiglie, egagropili di Posidonia, alghe, resti di organismi marini e organismi tipici del periodo come le Velella velella. Accanto a questi elementi naturali, sono stati presentati anche rifiuti plastici recuperati durante le attività di monitoraggio costiero di Ambiente Mare Italia, spesso caratterizzati dalla presenza di organismi incrostanti. Questo confronto diretto ha permesso di raccontare in modo concreto il ciclo dei rifiuti, il loro impatto sugli ecosistemi marini e i processi di interazione tra natura e materiali antropici.

Attraverso giochi educativi, osservazioni guidate e momenti di confronto, gli studenti sono stati coinvolti attivamente nel percorso, sviluppando curiosità scientifica, consapevolezza ambientale e senso di responsabilità verso il mare. L’approccio adottato ha integrato conoscenze scientifiche ed esperienze pratiche, rendendo l’apprendimento dinamico, partecipato e significativo.

Il progetto ha inoltre valorizzato il ruolo del volontariato ambientale come strumento educativo e sociale, rafforzando il legame tra scuola, territorio e comunità. Grazie al sostegno del CSV Sardegna, tutte le attività sono state realizzate a titolo gratuito per gli istituti scolastici coinvolti, garantendo ampia accessibilità e inclusione.

Al termine del percorso, agli studenti è stato rilasciato un attestato di partecipazione al Tour educativo “La spiaggia in aula”, a testimonianza dell’esperienza formativa vissuta durante la Settimana Verde.

L’iniziativa si conferma come un modello efficace e replicabile di educazione ambientale diffusa, capace di portare la conoscenza scientifica fuori dai contesti tradizionali e di avvicinare concretamente le nuove generazioni ai temi della tutela del mare e della sostenibilità.