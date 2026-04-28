Dopo la protesta avvenuta le scorse settimane, che denunciava l’assenza dei fondi della Legge 17/2023, i 72 Comuni costieri dell’isola stanno iniziando a ricevere i fondi.

Un servizio essenziale, necessario e improcrastinabile per chi lotta contro le difficoltà tutti giorni e ha bisogno di passerelle e comfort per usufruire delle bellezze che la natura ha regalato. L’appello, lanciato da “Sardegna Accessibile” alla Regione è stato accolto e ha smosso le tempistiche per preparare le spiagge per la stagione estiva.

“Ricordiamo che questi fondi sono destinati esclusivamente all’abbattimento delle barriere architettoniche nei belvedere e per l’acquisto delle attrezzature necessarie a rendere accessibili le spiagge” spiega l’associazione.

“La stagione balneare è alle porte, chiediamo a tutti i comuni percettori del finanziamento di prenderne atto e organizzarsi quanto prima”.