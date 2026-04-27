Un 57enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato ieri dai carabinieri perché ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato.

L’intervento è scaturito durante un ordinario servizio di pattugliamento, quando i militari, transitando in via Is Cornalias, hanno notato l’uomo intento ad armeggiare con atteggiamento sospetto nei pressi di un’auto regolarmente parcheggiata lungo la via. La prontezza degli operanti ha permesso di interrompere l’azione delittuosa e di sottoporre il 57enne a un controllo immediato. L’uomo è stato trovato in possesso di una pinza e di altri strumenti atti allo scasso che sono stati sottoposti a sequestro.

E’ stato quindi trasferito presso la propria abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo.