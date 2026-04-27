Quartu Sant’Elena, una nuova area verde in centro città: il parco di via Dublino sarà aperto e tenuto in ordine grazie ai Progetti Utili alla Collettività.

Nella zona di San Benedetto un nuovo giardino con panchine e fontanelle.

Un parchetto a disposizione della cittadinanza nel centro città. Aperto da questa settimana, sarà curato dai percettori dal REIS, grazie ai progetti di utilità collettiva coordinati dall’Assessorato ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali. Un’altra iniziativa che guarda alla creazione di luoghi e occasioni che favoriscono la socializzazione; in questo caso con un occhio di riguardo anche per la tutela e la valorizzazione ambientale.

Il giardino guarda in particolare ai residenti della zona di via San Benedetto. Con doppio ingresso da via Dublino e da via Ariosto, l’area verde si rivela tra i palazzi della zona. Un’oasi verde molto raccolta, ma soprattutto molto sicura anche per bambini piccoli, che avranno quindi modo di giocare, correre, divertirsi all’aria aperta in tutta sicurezza.

L’area è dotata di una bella zona ombreggiata, grazie alla presenza di diversi alberi dalla grande chioma, alcune panchine e anche una fontanella per rinfrescarsi. La parte più prossima agli ingressi è stata pianellata con la pietra; completano la dotazione i cestini per la spazzatura e la rastrelliera per le biciclette.

L’apertura della piazza è stata possibile grazie al lavoro congiunto degli assessorati all’Ambiente e ai Servizi sociali. Il personale delegato alla cura del verde in città si è infatti adoperato per la sistemazione della piazzetta, con relative dotazioni, mentre la sede di via Cilea si è spesa per trovare il personale che si occupasse di aprirlo, con orari 9-12 e 16-18, e di tenerlo quotidianamente in ordine.

Anche quest’anno il Comune di Quartu Sant’Elena, attraverso il Settore Servizi sociali e Politiche generazionali, nell’ambito del Reddito di Inclusione Sociale ì(REIS) promuove l’integrazione e il benessere della comunità offrendo opportunità di partecipazione attiva ai cittadini che vivono una situazione di difficoltà economica a fronte della partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC). Alcuni dei beneficiari si occuperanno quindi dell’area verde rimessa a nuovo in via Dublino.