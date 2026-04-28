Al momento sono 8 le schede degli esemplari pubblicate, dal cane “elegante” a quello “coccoloso”, tutti in cerca di una casa dove trascorrere il resto della vita.

L’assessore Michela Matta: “I cani recuperati nel territorio di Sinnai vengono accolti presso il Canile Shardana, dove ogni giorno ricevono cure, attenzioni e tanto impegno da parte degli operatori. A loro va il nostro grazie sincero, ma sappiamo bene che, per quanto importante, questo non può sostituire il calore e l’affetto di una famiglia. Per questo abbiamo voluto fare un passo in più: abbiamo creato una sezione dedicata sul sito istituzionale e stiamo per lanciare una campagna su Instagram che permetterà a tutti di conoscere più da vicino i nostri piccoli ospiti.

Le prime schede sono già online e, ogni due settimane, ne verranno pubblicate di nuove.

Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Assessorato alla Comunicazione, l’Ufficio Informatico, il Comando di Polizia Locale di Sinnai e il Canile Shardana, che ringrazio per l’impegno e la sensibilità dimostrata”.

Adottare significa dare una seconda possibilità, ma anche ricevere affetto e compagnia ogni giorno.