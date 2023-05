Tari giù del 12% in 4 anni, ma Cagliari più cara di Venezia: le famiglie pagano 400 euro l’anno

Le famiglie cagliaritane pagano circa 400 euro di Tari l’anno. Per la precisione 395 euro, 70 euro in più rispetto alla media nazionale. Lo certificano i calcoli del servizio Coesione e lavoro della Uil nazionale che attestano per Cagliari un aumento del 2, 2 % tra il 2022 e il 2021 (contro una media nazionale di crescita della tariffa del 3, 7 %), ma rilevano il calo del 12, 9 % della tassa sui rifiuti nell’arco di tempo che va dal 2018 al 2022 (contro una media nazionale che invece è cresciuta del 7, 7 %).

“Non siamo tra le città più care, d’Italia”, commenta il sindaco Paolo Truzzu, “la tari quest’anno è cresciuta solo del 2 % a fronte di un’inflazione dell’8, 5 % e dell’adeguamento del contratto all’inflazione. Grazie al recupero di carta e plastica, abbiamo potuto coprire l’aumento dell’inflazione e abbiamo potuto contenere la crescita della Tari che è salita soltanto del 2 %. L’altro dato interessante è quello della riduzione del 12, 9 % grazie alla manovra della tariffa puntuale. Città sporca? Ci sono margini di miglioramento. Però quando l’ho presa io c’erano cumuli in via Roma, via San Paolo, via Timavo eccetera. La situazione è migliorata rispetto a quando ho cominciato il mandato. Si può ancora migliorare, ma molto dipende anche dai nostri comportamenti perché lo spazzino non può passare ogni 2 minuti. Inoltre ricordo che è difficile fare il confronto con la città prima del porta a porta, perché ci sono cose come il percolato dei mastelli (che prima non c’erano) che lascia i marciapiedi sporchi e la pulizia dei marciapiedi non è prevista dal capitolato, e noi non riusciamo a effettuare le pulizie aggiuntive per più di 2 volte l’anno”.

Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd in consiglio comunale posta nel proprio profilo Facebook le immagini di una discarica di spazzatura abbandonata in via Cavour, proprio davanti al consiglio Regionale della Sardegna.