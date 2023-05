Amministrative, ecco come è andata: Fdi schiaccia la Lega, FI al minimo, il Pd risale e i 5 stelle vanno a picco

Fratelli d’Italia schiaccia la Lega, che tiene solo in alcune storiche roccaforti del nord, e resta saldamente al comando della coalizione, Forza Italia è ai minimi storici, il Pd risale ma è lontano dall’atteso effetto Schlein e i 5 Stelle sono in caduta libera e non centrano la doppia cifra in nessuno dei comuni dove si sono presentati. E’ la fotografia in tempo reale dell’esito delle elezioni amministrative di domenica e lunedì, con 4 milioni e mezzo di italiani al voto in 595 comuni e percentuali finali ancora da definire. Alla Sardegna toccherà il 28 e 29 maggio, quando il resto d’Italia andrà invece al ballottaggio.

Il partito di Giorgia Meloni si conferma dunque il primo dell’alleanza di centrodestra, rosicchia pezzi di territorio alla Lega che fa fatica a risalire dall’8-9% dove è confinato sin dalle politiche e schiaccia completamente Forza Italia che resta ai minimi pur con qualche exploit, come quello di Brindisi, dovuto più altro a rese dei conti fra alleati locali. Il Pd risale, certo fa meglio di quanto fatto alle politiche di settembre, costate l’addio di Enrico Letta: ma il tanto atteso effetto wow per l’arrivo di Schlein proprio non c’è stato, anzi i dem ora puntano tutto sui ballottaggi. Che saranno un’interessante sfida diretta fra le due donne a capo dei due partiti più importanti del Paese.

Non pervenuti e ormai fuori dai giochi i Cinquestelle di Conte: come prevedibile, finito il reddito di cittadinanza, loro cavallo di battaglia soprattutto al sud e nelle isole, anche i grillini sono crollati, lontanissimi da quel 40 percento che li aveva portati al governo nel 2018. In nessuno dei grandi comuni sono riusciti a raggiungere la doppia cifra, anzi ne sono molto lontani.