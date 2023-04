Spaccio di stupefacenti, 3 giovani di Monastir fermati a un posto di blocco e denunciati.

Stanotte a Sestu i carabinieri hanno fermato un’auto a bordo della quale stavano viaggiando tre giovani. Dopo vaari accertamenti tutti e tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed uno di loro per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Un ventunenne di Monastir, operaio, è stato trovato in possesso di 14,10 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di un coltello a serramanico lungo 18 cm. Un ventenne, anch’egli di Monastir, disoccupato, noto per pregresse vicende, è stato a sua volta denunciato in quanto trovato in possesso di 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo Kief, nonché della somma contante di 1.180 euro in banconote. Infine, un loro compaesano ventenne è stato trovato in possesso di 13 grammi di marijuana, suddivisa in 27 dosi all’interno di bustine di cellophane, nonché di un bilancino di precisione e della somma contante di 30 euro. Quanto sequestrato era in parte trasportato dai tre ragazzi in auto, la parte restante è stata rinvenuta all’interno delle rispettive abitazioni durante le successive perquisizioni domiciliari.