Sinnai, miracolo per la coppia con la casa all’asta: “È ancora nostra”

Un miracolo, per chi crede. Un gesto da galantuomo per chi, invece, confida unicamente nella bontà umana. Paolo Vargiu e Tiziana Corona, la coppia di 56enni di Sinnai finita sul lastrico e con la casa all’asta, oggi è riuscita a riottenerla. All’appuntamento in tribunale si sono presentati con un tesoretto di 70mila euro e hanno sperato di non dover fare troppi rilanci. Il loro immobile, stimato 133mila euro, è stato oggetto di un unico rilancio di 5mila da parte dell’unica altra persona che si è presentata all’asta. La stessa, subito dopo, si è ritirata, e Paolo e Tiziana sono rientrati ufficialmente in possesso del loro unico tetto, almeno per i prossimi quattro mesi: “L’altro acquirente ha compiuto un gesto bellissimo e rarissimo, che gli fa onore. Forse ha letto la nostra storia su Casteddu Online e sapeva già che ci avrebbe privato dell’unico riparo che abbiamo”, spiega Paolo Vargiu. “So il suo nome, cercherò di contattarlo per ringraziarlo a dovere”.

Adesso la casa della coppia vale 138mila euro, tutti soldi che dovranno scucire entro il diciannove febbraio 2023 per riottenerla per sempre: “Abbiamo già un bel gruzzoletto, frutto di donazioni e offerte, 70mila euro. Ora dobbiamo trovarne altri sessantottomila, speriamo che l’ondata di generosità possa continuare. Senza la nostra unica casa saremmo più che disperati, praticamente a terra, senza nessun riparo sicuro”.