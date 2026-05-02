Quartu Sant’Elena, addio a Cirillo Andrea Lai, 49 anni, meccanico: ieri notte è morto lungo la ss387 nel territorio di Serdiana in un terribile incidente stradale. Viaggiava a bordo della sua moto quando ha perso il controllo e si è schiantato contro il guard rail. Il mezzo ha preso fuoco, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Era molto conosciuto in città e ben voluto, macchine e motori erano la sua grande passione. Aveva una figlia, per la quale viveva, e che oggi è avvolta dal dolore per prematura scomparsa del suo genitore.

Sui social la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, sino a tarda notte in tanti lo hanno ricordato commossi: “Un carissimo e bravo ragazzo, mio compaesano, cresciuti nello stesso quartiere, un grande lavoratore e autista esperto”, “persona meravigliosa”, “ti ricorderò sempre con il sorriso” si legge tra i messaggi dedicati all’uomo.