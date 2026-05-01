Quando lavorare con passione e dedizione non basta perché persone disoneste decidono che il frutto dei sacrifici fatti ogni giorno debba essere loro. È ciò che è accaduto ancora una volta alla nota pizzeria “Da Rossana” a Quartu Sant’Elena, presa di mira da alcuni ladri.

La proprietaria si sfoga sui social, postando la foto dei danni al suo locale e avverte anche i gestori delle altre attività.

“Occhio colleghi , vicini, amici e clienti, stanno tornando!”, scrive la titolare.

“Pensano che siamo balossi come loro e lasciamo ciò che vorrebbero in cassa , e no, non è una sbandata da ragazzini, e no , non è per fame, non imparano dagli errori eh, qua’ è vizio…

Oggi chiusi per lavori in corso”.

E ammonisce con orgoglio: “Tornerà nuovo, con lavoro e sacrificio a cui siamo abituati, voi… niente rimarrete ciò che siete, perché ci siete nati così.

Stanca di ingiustizie, stanca di chi paga più di ciò che deve per corruzione, (per aver frequentato persone come queste purtroppo) e veri colpevoli di certe ingiustizie e gente del genere libera”