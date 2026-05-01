Cagliari, i volontari a servizio di Sant’Efisio, tra loro anche Paolo, 81 anni, di Assemini: “È il nostro patrono, da due anni sono qui per la grande festa”. Un imponente schieramento di forze per assicurare la buona riuscita della processione e la sicurezza del grande pubblico assiepato dietro le transenne. Tanti i volontari che si sono messi a disposizione per l’evento, che hanno aiutato chi doveva attraversare dall’altra parte della strada e chi chiedeva informazioni.

In una delle postazioni di piazza del Carmine c’era Paolo, ultra ottantenne, spirito arzillo e gentile con tutti. Ha commentato il passaggio dei gruppi a piedi con chi gli stava vicino, ha fatto rispettare le distanze durante il passaggio dei cavalli e ha sorriso, commosso, quando è arrivato il Santo. Una grande devozione, insomma, una giornata trascorsa tra la gente e vissuta senza sosta per il guerriero martire. Signor Paolo fa parte della consulta degli anziani di Assemini.