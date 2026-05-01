Gravissimo incidente questa sera alla rotonda di Serdiana lungo la statale 387, costato la vita ad un centauro di Quartu di 49 anni. Stando a quando riferito da Rainews l’uomo, meccanico grande appassionato di moto, sarebbe finito contro il guardrail. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi: dopo il terribile impatto, la moto ha preso fuoco. Sul posto le forze dell‘ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha provato a rianimarlo ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

Si attendono i rilievi delle forze dell’ordine per la ricostruzione precisa dell’incidente.