Si sfoga attraverso un lungo post social Fabio Macciò, tamponato questa sera a Cagliari da un giovanissimo rider intento a portare le pizze.

“Un Rider portapizze mi ha tamponato a tutta velocità… sciantandosi contro la mia macchina”, spiega Macciò.

“Ho frenato e messo freccia per entrare a casa mia ma quando l’ho visto dallo specchietto retrovisore, e mi sono reso conto che era distratto, ho accelerato per fargli guadagnare un po’ di strada… giusto per riuscire a frenare. Purtroppo correva come un pazzo e si è schiantato sopra…

L’impatto è stato molto violento e ho subito pensato al peggio”.

“Quando sono sceso dalla macchina”, precisa, “lui si è alzato e ha iniziato a camminare avanti e indietro con le mani in testa… disperato del “guaio” che aveva combinato…

Lo scooter era del papà ed era evidentemente preoccupato.”

Macciò si immedesima nel ragazzo: “Mi ha detto che ha 18 anni, al che gli ho indicato Sofia (era in macchina con me ed era sconvolta) e gli ho detto “figliolo, quella è mia figlia e ha 16 anni ed è la cosa più importante della mia vita… Tuo padre si arrabbierà ma ringrazierà Dio che sei ancora vivo”…

Se non avessi fatto quei metri in più, probabilmente, sarebbe morto all’impatto…

18 anni…Per due soldi di m…. per portare le pizze calde a destinazione…

Macchina rotta, scooter distrutto e sacca delle pizze per terra…

Compilando il CID ho anche insistito a pagargli il conto delle pizze perché temevo gli addebitassero tutto… ma lui mi diceva in continuazione “è colpa mia che l’ho tamponata… non si preoccupi”…

Mi è sceso il gelo nel sangue…

Se avete figli che fanno quel lavoro, ditegli di non correre che la vita non vale 10 euro di m….”, conclude amaramente.