Show ad Iglesias, grande successo di pubblico per il primo raduno Fiat 500 e derivate

Grande successo di pubblico per il Primo raduno Fiat 500 e derivate che si e’ tenuto domenica ad Iglesias nella centralissima Piazza Sella .

L’ evento e’ stato organizzato da Maurizio Pintus , fiduciario rappresentante del coordinamento Sulcis Iglesiente del Fiat 500 Club Italia ed ha visto anche la nutrita partecipazione dell’ Associazione Monserrato Auto Moto d’ Epoca ” AMAME ” . Sono state numerosissime le Fiat 500 e loro derivate che sin dalle prime ore del mattino hanno raggiunto la Piazza Sella provenienti da tutta la Sardegna e non solo , infatti e’ arrivata anche una delegazione dal Piemonte , gli equipaggi hanno anche potuto usufruire di una visita guidata nel centro storico predisposta dagli organizzatori della manifestazione..

Il numeroso pubblico intervenuto ha potuto cosi’ osservare una vasta rassegna di autoveicoli , oltre sessanta , che sono stati esposti per l’ occasione , in evidenza tra le altre una Fiat 500 d del 1963 , un Autobianchi Bianchina Cabriolet trasformabile del 1964 ,un Autobianchi Giardiniera del 1968 ,le Autobianchi bianchina berlina , le Fiat 126 e tante altre stupende Fiat 500 impeccabili e coloratissime che hanno suscitato ammirazione e simpatia nei visitatori . Alle 12,30 e’stato organizzato anche un tour per le vie cittadine salutato dagli applausi dei residenti che hanno accompagnato il passaggio delle automobili.

GIUSEPPE TAMPONI