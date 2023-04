Schianto sulla Ss 131, sette persone coinvolte: un ferito in codice rosso al Brotzu

Brutto incidente tra due auto sulla Ss 131, all’altezza di Sardara. In una delle due macchine c’era una famiglia con due bambini piccoli, nell’altra altre tre persone. Ad avere la peggio è stato un uomo, che ha riportato ferite e un trauma cranico: per lui si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu. In azione anche le ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Grossi disagi per gli altri automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati a causa dello schianto. Gli altri sei passeggeri rimasti coinvolti, per fortuna, stanno bene.