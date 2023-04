Sestu, la tracca per Sant’Efisio in preparazione a casa Ofelia

Una tradizione che, anno dopo anno, smette mai di stupire e regalare festosi momenti di convivialità e fratellanza. Il countdown è già iniziato, mezza Sardegna è in movimento per rendere speciale la processione di Sant’Efisio. Lo slogan che accompagna il Santo, d’altronde, è chiaro: “Fedeli alla promessa, uniti nella tradizione” e niente sembra essere più vero. Giovani e anziani insieme per preparare la tracca arricchita con gli usi e i costumi della comunità di appartenenza, quelli che caratterizzano il luogo, da sempre. E così anche Sestu realizza il suo carro carico di tradizioni, una preparazione che andrà avanti fino alla sera prima del grande raduno. Per l’occasione parteciperà anche l’assessore al turismo Roberta Recchia, impegnata anche lei nella preparazione della tracca, e che “per espressa volontà e orgoglio” indosserà l’abbigliamento popolare sestese unitamente alla figlia Rebecca.