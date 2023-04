Gutturu Mannu, la struttura di Is Cannoneris è diventata di proprietà del Parco

Una ex caserma forestale dimora tra i lecci e i cervi che sgambettano indisturbati nella bellissima foresta che abbraccia tutto il territorio: una natura mozzafiato, pressoché incontaminata e valorizzata dai gestori e dai comuni che fanno parte di uno dei parchi più suggestivi di tutta l’Isola. Ora un ulteriore passo in avanti, una conquista per proseguire nel percorso di promozione e fruizione per gli amanti della natura. La struttura, che ricade nel territorio di Pula, è passata dall’Agenzia Regionale Forestas al Parco. “Una promessa mantenuta, un’azione concreta” spiegano i gestori che intendono destinare l’edificio a un luogo che potrà accogliere visitatori e turisti.