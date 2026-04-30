Due fratelli di Pirri e un ragazzo di Quartu, inizialmente accusato di favoreggiamento, tutti e tre indagati per omicidio nell’inchiesta sulla morte del 23enne di Villacidro Leonardo Mocci, ammazzato con un colpo di pistola al cuore nella notte fra il 22 e il 23 aprile. Sarebbero loro, secondo gli inquirenti, i responsabili del delitto. Ma non solo: la banda di cui i tre fanno parte userebbe una precisa strategia più volte messa in atto: attirare potenziali clienti interessati a partite di droga a prezzi bassi per poi rapinarli, sicuri che nessuno avrebbe denunciato, per ragino evidenti.

Il 23enne, ormai è noto, sarebbe dunque morto per difendere l’amico di Serramanna che aveva accompagnato all’appuntamento e che è poi fuggito a bordo della Panda bianca di Mocci.

Prosegue il lavoro degli inquirenti con interrogatori e rilievi per ricostruire nei dettagli dinamica e responsabilità del crudele delitto.