Festa in Sardegna con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 28 aprile 2026, è stata realizzata una doppietta da 36mila euro presso il punto vendita in Via Roma a Muravera, in provincia del Sud Sardegna: la prima vincita da 22.500 euro è stata centrata con un terno, il secondo premio da 13.500 euro sempre grazie ad un terno giocato su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,8 milioni di euro, per un totale di 454,3 milioni di euro da inizio 2026.