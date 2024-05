Serramanna, cittadini alla scoperta del patrimonio archeologico del territorio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Al via quattro nuovi incontri che partiranno con un approfondimento della geologia del territorio e proseguiranno con tre incontri sulla storia: prenuragica, nuragica e punico romana. Armati di scarpe comode, macchine fotografiche e tanta voglia di scoprire le bellezze che la Sardegna conserva ancora immutate nel tempo, il gruppo di appassionati della storia e della cultura più antica, periodicamente, parte in giro per l’Isola alla ricerca di nuovi luoghi da visitare: nuraghi, insediamenti, villaggi, rovine e testimonianze risalenti a migliaia di anni fa, ossia tutto ciò che rende grande e importante il patrimonio archeologico sardo. Non a caso il nome dell’associazione prende spunto diretto dal menhir Perda Fitta, situato nelle campagne del paese, realizzato in granito, avente una forma arrotondata con 1,45m di altezza e circa 3,20 di circonferenza. È, forse, il simbolo maggiore di tutti i ritrovamenti avvenuti nel centro del Medio Campidano, riconducibile al Neolitico recente (Cultura di Ozieri: databile tra il 3300 e il 2480 A.C.), il menhir Perda Fitta (pietra infissa nel terreno) raffigura, con forme solo abbozzate, la Dea Madre, simbolo e portatrice di fertilità, fecondità ed abbondanza. Al via dunque i quattro appuntamenti con il contributo di autorevoli esperti per approfondire la conoscenza della storia della Sardegna e delle proprie radici. I prossimi saranno il 17 maggio a cura di Giovanni Ugas, “Le origini della civiltà in Sardegna”, il 31 maggio “Il tempo dei nuraghi”, e il 14 giugno, a cura di Attilio Mastino e Raimondo Zucca, “Sardegna punico-romana”. Gli incontri si terranno tutti alle ore 18 presso la sala conferenze “Vico Mossa”.