Portoscuso e Sinnai nella morsa di un fuoco spaventoso: per sicurezza evacuate anche tutte le suore.ue paesi in enorme difficoltà per le fiamme sospinte dal vento, in azione diversi Canadair per evitare il peggio. Nel bellissimo verde di San Gregorio si teme un disastro ambientale. Nel Sulcis l’incendio a due passi dalle abitazioni. Un sabato pomeriggio di grandissima tensione e paura nell’area vasta cagliaritana, con il runore degli elicotteri che si sente fortissimo anche nelle spiagge gremite da tanti bagnanti.A Case Pinna, vicino a Portoscuso, una intera famiglia è stata evacuata mentre a Sinnai sono state spostate le suore ospitate nella casa per gli anziani. E la lotta al fuoco, lentamente e disperatamente, continua col grande lavoro dei vigili del fuoco.