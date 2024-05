Sanluri, la biblioteca comunale compie 9 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale nell’incrementare la biblioteca e le attività culturali legate alla lettura, quali la manifestazione Sanluri Legge e la partecipazione al festival della letteratura per ragazzi “Tuttestorie”, ha permesso di ottenere alla cittadina il titolo di “Città che legge “, concesso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Più si legge e più si impara, insomma, una pratica messa un po’ da parte dall’avanzare della nuova tecnologia che quasi ha fatto dimenticare il piacere di tenere un libro in mano per assaporarne profumo e consistenza mentre si divorano le pagine con gli occhi e si riempie la mente con storie e nozioni. Anche per questo motivo il Comune, guidato dal sindaco Alberto Urpi, valorizza la cultura dei libri con la casa che ospita migliaia di volumi dedicati a tutte le fasce d’età e alle esigenze. In concomitanza con il compleanno, inoltre, la biblioteca è nuovamente raggiungibile anche telefonicamente negli orari di apertura al pubblico.

Per qualsiasi esigenza relativa alle pratiche quotidiane (ricerche bibliografiche, informazioni orari, e attività, situazione prestiti ecc) il numero è lo 0709383400.

Non solo: con il nuovo servizio legato allo smartphone, basta salvare il numero nella rubrica e controllare nello “stato” tutti gli avvisi: il numero è il seguente: +39 377 333 13 12.

In questi 9 anni la biblioteca, in pianta stabile al piano terra del Polo Culturale Scolopi, ha accresciuto la propria attività e gli appuntamenti per appassionati e lettori divenendo un importante punto di riferimento per il territorio.

Tantissime le attività durante l’anno tra gli scaffali colmi di libri. In biblioteca è ad esempio ospitato lo Sportello di lingua sarda e sono frequentissimi gli appuntamenti in sede con le scuole pubbliche e private del territorio. Richiestissime le attività di lettura e i laboratori organizzati in base alle fasce d’età attraverso i Patti locali della lettura che vengono firmati con le scuole e con le associazioni.

La biblioteca ospita anche convegni culturali e presentazioni di libri. Questo mese l’attività è ancora più intensa in occasione del Maggio dei Libri (al quale la biblioteca aderisce fin dalla sua nascita).

Tra i tanti appuntamenti di questo mese domani 4 maggio alle 17 è prevista la presentazione con dibattito di due libri: Su sardu Standard e Su Sarrdu lingua de Europa.

Tutti i contatti con gli orari e gli avvisi sempre aggiornati sono consultabili nel catalogo online della Biblioteca al seguente link: https://www.librami.it/sanluri

e nella pagina dedicata nel sito del Comune al seguente link:

https://www.comune.sanluri.su.it/vivere-il-comune/servizi-comunali-nel-territorio/la-biblioteca-comunale/