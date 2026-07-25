Il papà delle cantine Locci Zuddas, stimato e ben voluto in città non solo come imprenditore e professionista bensì come uomo dal cuore nobile, è riuscito a creare un’azienda di famiglia che valorizza la coltura sarda, del sud Sardegna precisamente, dove vengono coltivati i principali vitigni autoctoni dell’Isola.

Papà del sindaco in carica Tomaso Locci, Ignazio Tidu, presidente del consiglio, a nome di tutti esprime “vicinanza al sindaco per la perdita del caro padre Carlo Locci, persona sempre disponibile nell’aiutare le persone in difficoltà, un uomo che ha contribuito con la sua storica attività all’economia di Monserrato”.

Monserrato, addio al re dei vini Carlo Locci, 85 anni: si è spento tra le braccia della sua famiglia questa mattina. Locci ha avviato l’attività nel 1950 che prosegue ininterrottamente fino ad oggi.