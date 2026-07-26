Nella scorsa serata, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio ad ampio raggio che ha interessato i comuni di Muravera, Castiadas e Villasimius, i Carabinieri della Compagnia di San Vito hanno fermato e sanzionato, tra gli altri, un 77enne pensionato residente a Cagliari, sorpreso mentre appiccava il fuoco all’interno di un terreno privato.

L’episodio si è verificato nell’agro di Muravera, in un’area particolarmente sensibile quanto già colpita in precedenza da altri roghi. L’intervento dei militari ha consentito di interrompere immediatamente la condotta delittuosa e di contestare all’uomo una sanzione amministrativa di 10.000 euro per violazione della normativa in materia di incendi boschivi.

L’articolata attività di prevenzione ha permesso di sottoporre a verifica complessivamente 77 persone, 49 veicoli e 7 esercizi pubblici. Gli accertamenti alla circolazione stradale hanno portato all’elevazione di sette sanzioni al Codice della Strada — per infrazioni quali guida senza patente, omessa revisione, assenza di copertura assicurativa, mancato uso delle cinture di sicurezza, pneumatici usurati e documenti non al seguito — per un importo totale di oltre 6.300 euro, con il contestuale sequestro di un mezzo e il fermo amministrativo di un altro. Ulteriori sei sanzioni, per un ammontare di 600 euro, sono state contestate per la guida di monopattini elettrici privi della necessaria copertura assicurativa e, infine, i nostri Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 43enne per guida senza patente con recidiva nel biennio, poiché sorpreso alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito il titolo abilitativo.