Senza volo Easyjet per Cagliari, la vittoria di tanti sardi: “Spese rimborsate per chi riprogramma il volo”

Hanno protestato pubblicamente, dicendosi pronti a ricorrere alle vie legali, le centinaia di passeggeri lasciati senza volo per Cagliari, ieri, all’aeroporto di Napoli. E, alla fine, seppure in parte hanno vinto la loro battaglia. La compagnia aerea Easyjet ha infatti ammesso le proprie responsabilità e, con una nota ufficiale, si dice pronta a rifondere delle spese sostenute dai passeggeri.

“Possiamo confermare che il volo EJU4127 da Napoli a Cagliari e il conseguente volo di rientro a Napoli di ieri 18 giugno sono stati cancellati. Questo è dovuto a un ritardo accumulato dal volo precedente programmato tra Napoli e Ibiza dove però non è potuto atterrare se non con diverse ore di ritardo e dopo una sosta all’aeroporto di Palma di Maiorca a causa della chiusura improvvisa e temporanea della pista dell’aeroporto di Ibiza. Il ritardo ha spinto l’equipaggio al limite massimo delle ore di volo consentite per legge, che di conseguenza non era più in grado di poter operare il volo per Cagliari. I passeggeri interessati dalle cancellazioni sono stati notificati direttamente dalla compagnia sulle opzioni a loro disposizione, che prevedono la riprotezione o il rimborso. I passeggeri che abbiano provveduto in modo autonomo a riprogrammare il proprio viaggio saranno rimborsati per le spese sostenute. Nonostante si tratti di una circostanza al di fuori del nostro controllo, ci scusiamo per i disagi provocati. Il benessere di equipaggi e passeggeri è sempre la nostra priorità”.