Attentato incendiario a Lanusei, distrutti la cella frigo e l’autonegozio ambulante di un imprenditore

Paura nella notte a Lanusei per un attentato incendiario in via Ilbono. Le fiamme hanno colpito un locale di 400 metro quadri adibito a ricovero mezzi. Nella violenta combustione è rimasto coinvolto un mezzo adibito ad autonegozio rosticceria e una cella frigo. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei pompieri di Lanusei che ha evitato ulteriori danni ai locali adiacenti ove erano parcheggiate altre auto. I locali sono di proprietà di un noto imprenditore del posto, precedentemente oggetto di fatti simili.

Le indagini eseguite dal personale nell’immediatezza dell’evento hanno accertato l’origine dolosa dell’incendio. Sul posto presenti i carabinieri di Bari Sardo e Lanusei che hanno avviato le indagini.