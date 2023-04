È morto Tonino Orrù, addio al presidente della cavalcata del Cagliari dalla C alla A

Addio a Tonino Orrù, è morto ad ottantasei anni il presidente del Cagliari protagonista della storica risalita in A dei rossoblù, con Claudio Ranieri in panchina, tra il 1987 e il 1990. Stava male da tempo e non aveva potuto presenziare, infatti, alla prima gara, Cagliari-Como, che ha visto qualche mese fa il ritorno in panchina di Sir Claudio. Noto imprenditore edile, molto famosa la sua azienda nel rione di Sant’Avendrace: proprio nel quartiere semi popolare cagliaritano aveva deciso di fondare la squadra di calcio dell’Atletico. È stato presidente del Cagliari sino al 1992, quando era arrivato Massimo Cellino.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, in primis da parte dei tantissimi tifosi del Cagliari. Un altro imprenditore, Gianni Murru, lo ricorda così: “Con grande dispiacere abbiamo appreso la perdita di un grande uomo e grande amico di tutti noi. Non dimenticherò tutto quello che hai fatto con tutta la famiglia Orrú per noi ragazzi del quartiere e della città. Siamo entrati bambini nella famiglia dell’Atletico Cagliari e siamo usciti uomini, mi hai permesso con orgoglio di essere dentro il Cagliari Calcio con il servizio ristoro nello stadio Sant’Elia. Grazie Presidente. Fai buon viaggio”.