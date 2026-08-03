Nuovi sbarchi di migranti sulle coste del sud Sardegna. Nella sola giornata di domenica sono arrivate dal Nord Africa 46 persone, tutte di sesso maschile, tra cui tre minori.

La maggior parte degli arrivi è stata registrata nell’area del Sulcis Iglesiente, mentre un barchino con dieci migranti a bordo è stato intercettato dalla Guardia costiera al largo di Cagliari.

I migranti sono stati trasferiti in porto e affidati alle forze dell’ordine per le procedure di identificazione. Tutti sono stati poi accompagnati al Centro di accoglienza di Monastir, nel cagliaritano, dove saranno sottoposti alle visite mediche previste.