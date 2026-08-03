Esplode l’ ira dei tifosi rossoblu sui social per la vicenda Esposito, si e’rotto completamente il feeling che si era creato all’ arrivo del giocatore nell’ estate scorsa.

Il popolo rossoblu esprime tutta la sua rabbia attraverso i commenti sui social, nel mirino il giocatore ma anche il suo procuratore, non sono mancate le frecciate alla dirigenza della societa’.

L’ incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il procuratore del giocatore e la dirigenza rossoblu non aveva portato a nulla di concreto e cio’ aveva fatto intuire che la situazione si sarebbe rivelata estremamente complicata e problematica, nonostante i tentativi posti in essere dai vertici rossoblu di minimizzare la vicenda e le critiche indirizzate ai media accusati di voler enfatizzare il caso.

L’ assurdo teatrino inscenato negli ultimi giorni ,non ha lasciato indifferenti i tifosi ;al comunicato emesso dalla societa’ rossoblu che aveva apertamente accusato il giocatore di essersi allontanato dal ritiro senza fornire al club motivazioni in merito, e’ seguita la risposta durissima del suo procuratore che ha dichiarato tra l’ altro che la societa’ era a conoscenza della volonta’ di Sebastiano Esposito di volersi allontanare per tre giorni dal ritiro e di voler rientrare nella giornata del cinque agosto.

A queste dichiarazioni , il procuratore ha fatto seguire critiche esplicite sulla figura del diesse Accardi definito un “pupazzo”.

La sitazione e’ in piena evoluzione, sullo sfondo della vicenda si e’ manifestato l’ interesse di alcune societa’per assicurarsi le prestazioni sportive dell’ attaccante rossoblu,tra queste il Napoli, il Como ,l’ Hull City, ma soprattutto l’ Atalanta che avrebbe proposto nella possibile trattativa, anche l’ inserimento di Daniel Maldini , giocatore su cui si era parlato nelle scorse settimane con riferimento ad un ipotetico interesse manifestato dal Cagliari.

L’ Inter attende fiduciosa gli sviluppi della vicenda in quanto nell’ eventualita’della cessione ( sempre piu’ probabile ) dell’ attaccante rossoblu, incasserebbe il quaranta per cento della rivendita.

L’ intera vicenda ha suscitato le reazioni della tifoseria rossoblu sui social che sono via via aumentate negli ultimi giorni, a testimonianza della rabbia per il comportamento mostrato dal giocatore,che in precedenza aveva dichiarato amore incondizionato verso Cagliari e i suoi tifosi mentre con l’ atteggiamento mostrato negli ultimi giorni ha fatto capire chiaramente di amare soprattutto il denaro .