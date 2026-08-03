Via dei Partigiani diventa una strada scolastica: completato a Pirri il primo intervento di riqualificazione dell’area, con la pedonalizzazione della via e di un tratto di via Marzabotto. Lo spazio, dove si affacciano la scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo di Pirri, è stato trasformato in un luogo più sicuro per studenti, famiglie e cittadini, favorendo la mobilità pedonale e la qualità dello spazio pubblico.

La nuova area è caratterizzata dalla pavimentazione colorata con i sette colori dell’arcobaleno, richiamo al simbolo della pace e al riconoscimento di Cagliari come “Città della Pace e del Dialogo nel Mediterraneo”.

L’intervento ha previsto anche la rimozione di circa 200 metri quadrati di asfalto e l’ampliamento delle superfici permeabili attorno agli alberi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle radici, migliorare l’assorbimento delle acque piovane e ridurre il surriscaldamento delle superfici nei mesi estivi.

Garantito l’accesso ai parcheggi interni dei fabbricati attraverso il doppio senso di circolazione nel tratto interessato di via Marzabotto. La strada, pur trasformata in area pedonale, resta accessibile ai mezzi di soccorso e di emergenza.

“Via dei Partigiani è uno spazio restituito alla città – hanno sottolineato l’assessore Yuri Marcialis, l’assessora Andreozzi e la presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura Manca – e sarà importante che venga vissuto e rispettato da tutti, preservandone la funzione di luogo accogliente, sicuro e dedicato alle bambine e ai bambini”.