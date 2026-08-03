Cimiteri chiusi nelle ore più calde e nessun accesso al Parco di Tuvixeddu. Supporto per anziani e persone fragili ai numeri 070.0933671 e 345.6865769.

Allerta ondate di calore su Cagliari, avviso della Protezione civile regionale sino a martedì 4 agosto. Codice rosso anche dal Ministero della Salute

Permane l’emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso per domani, martedì 4 agosto, il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore. Nel capoluogo le temperature percepite resteranno sempre molto alte.

Di oggi, lunedì 3 agosto, anche l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature diramato dalla Protezione Civile regionale e valido, allo stato attuale, sino alle 20 di domani, martedì 4: previste su tutta la Sardegna “temperature massime diffusamente molto elevate (>37 °C) in prevalenza nelle zone interne occidentali, localmente superiori a 40°C, con picchi di 41-42°C nelle piane di Ozieri e Ottana, nell’Oristanese e nel Campidano”. Temperature minime nella notte sopra i 20°C su quasi tutta la Regione, localmente sopra i 24-25°C nelle piane principali e nelle zone costiere

Per limitare i rischi per la salute della popolazione, il Centro Operativo Comunale (COC), già convocato precauzionalmente nei giorni scorsi ha deciso di confermare la chiusura per l’intera giornata di domani, martedì 4 agosto, del Parco di Tuvixeddu e la chiusura nella fascia oraria tra le 12.30 e le 16 dei cimiteri di San Michele e Pirri (che nel pomeriggio resterà chiuso secondo il normale calendario). Il Cimitero monumentale di Bonaria osserverà la chiusura come da calendario canonico.

Resta alta l’attenzione dei servizi sanitari e sociali. È operativo 24 ore su 24 il Pronto Intervento Sociale al numero 345.6865769. Inoltre, continua il servizio dello Sportello di Ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Il numero da contattare è lo 070.0933671, attivo ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Per offrire sollievo durante le giornate più calde, la Giunta comunale ha istituito i rifugi climatici, spazi pubblici più freschi e confortevoli grazie alla presenza di verde, ombra e fontanelle. Ne fanno parte i principali parchi cittadini, tra cui San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto Dei Cappuccini e Bonaria.

L’Amministrazione comunale ricorda, inoltre, che l’ordinanza n. 3 del 17 giugno 2026, firmata dalla presidente della Regione, ha introdotto specifiche misure di tutela per le lavoratrici e i lavoratori impegnati all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e dell’impiantistica, particolarmente esposti agli effetti delle alte temperature.