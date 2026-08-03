Una richiesta di intervento urgente per affrontare la crisi della pesca e della mitilicoltura nella Laguna di Santa Gilla arriva dal consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura, che ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta di Cagliari chiedendo misure immediate a tutela delle imprese, dei lavoratori e dell’ecosistema lagunare.

Al centro dell’iniziativa la grave moria di mitili registrata nelle ultime settimane a causa delle temperature eccezionalmente elevate, con una perdita stimata tra le 120 e le 150 tonnellate di prodotto. Un fenomeno che, secondo Mura, si aggiunge ai danni già provocati dai precedenti eventi meteorologici e che avrebbe determinato un impatto economico complessivo di milioni di euro, mettendo a rischio la sopravvivenza di diverse aziende del comparto.

Nell’interrogazione il consigliere ricorda come Santa Gilla rappresenti un patrimonio ambientale, produttivo e identitario per Cagliari e per l’intera area metropolitana, dove operano imprese, cooperative e lavoratori impegnati nella pesca, nell’acquacoltura e nella mitilicoltura.

Mura evidenzia inoltre la necessità di verifiche immediate sulle condizioni della laguna, con particolare attenzione alla qualità delle acque, alla temperatura, alla salinità, all’ossigenazione e ai tempi di ricambio idrico. Secondo quanto riportato nell’atto, tra le criticità già individuate dalla città metropolitana figurano le alterazioni della circolazione delle acque, la riduzione dell’ossigeno disciolto, i fenomeni di eutrofizzazione e la vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico.

Il consigliere sottolinea anche il problema della frammentazione delle competenze, indicata come uno degli ostacoli principali alla gestione delle emergenze ambientali e socioeconomiche della laguna, e chiede al sindaco, che ricopre anche il ruolo di sindaco metropolitano, un’azione di coordinamento tra le istituzioni coinvolte.

Tra le richieste avanzate da Mura figurano l’apertura di un tavolo istituzionale permanente con Regione Sardegna, Comuni interessati, ARPAS, ASL, Autorità di bacino, AGRIS, Università e rappresentanti del comparto, oltre alla quantificazione dei danni subiti dalle aziende e all’individuazione di misure di sostegno economico.

L’esponente di Alleanza Sardegna sollecita inoltre iniziative per la rimozione e lo smaltimento dei mitili morti, il riconoscimento dello stato di calamità e l’attivazione di ristori per le imprese in difficoltà. Nell’interrogazione viene chiesto anche quali risorse comunali, metropolitane, regionali o comunitarie possano essere destinate agli interventi emergenziali e strutturali per il rilancio del settore.

Infine, Mura chiede al sindaco di riferire con urgenza in Consiglio comunale sulla situazione della Laguna di Santa Gilla e sulle iniziative che Comune e Città Metropolitana intendono adottare per fronteggiare l’emergenza e rendere il sistema produttivo più resistente agli eventi climatici estremi.