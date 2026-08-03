Una serata estiva che avrebbe dovuto essere all’insegna della spensieratezza si è trasformata in tragedia per una coppia di Quartu che stava rientrando a casa. Un terribile incidente lungo la 125 ha spezzato per sempre la vita di Natalina Lugas, che si trovava in auto in compagnia del marito, Salvatore Tolu. Poi il terribile schianto con un’altra vettura: purtroppo a nulla sono serviti i soccorsi tempestivi giunti sul posto, Natalina non ce l’ha fatta.

Ferito il marito e i passeggeri dell’altra auto ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.