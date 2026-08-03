Una follia che ha provocato la morte di un uomo di soli 36 anni, Federico Venco, che era semplicemente stato così gentile da fornire delle indicazioni stradali. È morto così un 36enne altruista e “cuor contento”, come ha raccontato la madre Patrizia a La Prealpina. Figlio dell’ex sindaco di Samarate, Ermanno, Federico ha svolto vari lavori ma la sua grande passione era la montagna.

Il dramma risale alla notte fra sabato e domenica a Somma Lombardo, in provincia di Varese.

Un uomo di 43 anni, Mirko Bertellini, ha investito e ucciso il 36enne credendo fosse il nuovo compagno della sua ex, una donna di 39 anni, con la quale doveva incontrarsi.

Ma la realtà era ben diversa. Il 36enne, infatti, si era soltanto fermato con il suo scooter a fornire indicazioni alla donna, in moto, che non riusciva a trovare il luogo dell’appuntamento. Il 43enne, però, vedendoli insieme è stato accecato dalla gelosia e ha investito il 36enne con la sua auto. Nessuna speranza, purtroppo, per il giovane uomo ignaro di tutto ciò che stava accadendo e che ha pagato con la sua vita una semplice cortesia nei confronti di una donna in difficoltà.

Il 43enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Non avrebbe fornito al momento i dettagli su quanto avvenuto quella drammatica sera.

“Federico era una persona con un cuore enorme, lui ha sempre aiutato tutti ed è morto da eroe”, ha confidato la cugina Emanuela a La Prealpina.