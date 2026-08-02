Bruttissimo incidente nelle scorse ore a Siurgus Donigala. Un pensionato di 71 anni, Paolo Boi, si è ribaltato con la sua auto. Secondo quanto ricostruito, Boi è uscito improvvisamente di strada mentre percorreva una delle vie intorno al paese. Purtroppo, i traumi riportati nell’impatto sono stati troppi gravi e il 71enne è deceduto sul posto. A far scattare l’allarme erano stati i parenti, preoccupati del fatto che non fosse ancora rientrato a casa.

L’ultimo saluto a Paolo si terrà domani alle 18:30 presso la parrocchia di San Teodoro.