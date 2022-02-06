Sardegna, dalla mezzanotte di oggi venti fortissimi di burrasca per 18 ore: allerta della Protezione Civile. Ecco il comunicato ufficiale:
A PARTIRE DALLE ORE 00:00 E SINO ALLE 18:00 DI DOMANI (07/02/2022) SI PREVEDONO VENTI FORTI DA OVEST NORD-OVEST, LOCALMENTE DI BURRASCA SULLE COSTE SETTENTRIONALI DELLA GALLURA. I VENTI FORTI NELLE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA INTERESSERANNO TUTTE LE COSTE A ECCEZIONE DELLE COSTE SOTTOVENTO AL GENNARGENTU, LE ZONE INTERNE COME CAMPIDANO, NURRA E I CRINALI. SARANNO POSSIBILI ANCHE MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE A OVEST NORD-OVEST.