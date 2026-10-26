Gonnosfanadiga, derubati mentre raccolgono olive: via i portafogli e un coltellino di grande valore affettivo, la somma sottratta è di 700 euro. È accaduto giovedì 22 ottobre, in mattinata, nelle campagne di Gonnosfanadiga in località Gibas, esattamente nella strada parallela a quella del canile. “Durante la raccolta delle olive, qualcuno ha approfittato della nostra assenza per rubare dalla macchina due portafogli contenenti complessivamente circa 700 euro oltre ad un coltellino dal grande valore affettivo.

Oltre al danno economico” spiega chi ha subito il furto, “resta tanta amarezza per quanto accaduto e per la sensazione di essere stati derubati mentre eravamo impegnati a lavorare”.

È stata regolarmente presentata denuncia ai Carabinieri, le vittime rendono noto questo episodio “per mettere in guardia le altre persone che frequentano la zona e, soprattutto, nella speranza che qualcuno possa aver visto qualcosa o essere in possesso di informazioni utili a individuare il responsabile e, possibilmente, a recuperare quanto rubato”.