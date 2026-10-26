Tragedia ieri pomeriggio alla stazione di Verona. Come riportato da Il Messaggero Veneto, un ragazzo di soli 33 anni, Riccardo Stincone, è morto travolto dal treno in corsa. Stando a quanto ricostruito, il giovane- disegnatore professionista per la Ubisoft Milan- si trovava in compagnia della fidanzata quando ha cercato di fermare il treno che era già partito facendosi notare dal personale a bordo. Purtroppo però Riccardo è improvvisamente scivolato sui binari e il treno lo ha travolto. Inutili purtroppo i tentativi disperati dei sanitari per salvarlo, Riccardo è morto all’ospedale nella notte.

Cordoglio anche da parte della società Trenord, che ha comunicato di essere a completa disposizione delle autorità per fornire ogni elemento utile per ricostruire la tragedia.