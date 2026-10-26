Samassi, incidente mortale lungo la statale 196, addio a Daniele Cabras: era a bordo del suo trattore quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da una macchina in corsa.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e i carabinieri che regolano il traffico tra Samassi e Serramanna, l’uomo purtroppo è deceduto sul colpo.

Era molto noto in paese, era un fruttivendolo e per due anni era stato presidente del carnevale locale.

La dinamica del gravissimo incidente, avvenuto alle 18 circa, non è ancora del tutto chiara ma, da alcuni testimoni, è emerso che un veicolo, in fase di sorpasso, lo abbia travolto mentre svoltava da una traversa.