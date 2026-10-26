Cinque furgoni di una ditta che si occupa di impianti elettrici sono stati completamente distrutti da un incendio, di probabile origine dolosa, divampato intorno alle 4.30 nel piazzale dell’azienda, in via Laconi a Cagliari. Un sesto mezzo è stato danneggiato.

A notare le fiamme sono stati alcuni passanti, che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a domare il rogo e a impedire che si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nell’area, e i carabinieri della compagnia di Cagliari.

I danni non sono ancora stati quantificati. I militari hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio e verificare l’eventuale natura dolosa.