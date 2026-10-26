Una domenica sera da trascorrere in serenità dopo il lavoro a Cabras poteva trasformarsi in un dramma per Gabriele Orrù, giovane studente cagliaritano del conservatorio di Sassari. A raccontare l’episodio è lo stesso Gabriele.

Il 21enne stava rientrando a casa percorrendo il Ponte di Brabau quando improvvisamente è stato fermato da due giovani di origine nordafricana che gli hanno chiesto una sigaretta.

Quando però ha risposto di avere solo quella elettronica, “uno dei due si è avvicinato e mi ha messo un taglierino al collo”.

“Sono stato molto calmo”, racconta Gabriele, a cui hanno chiesto di sedersi e lo hanno perquisito. “Mi hanno tolto tutto quello che avevo nello zaino e nelle tasche dei jeans per vedere se avessi soldi in contanti”.

Dopo, vedendo che non aveva soldi, hanno aiutato Gabriele a rialzarsi dicendogli “tranquillo fratello” e gli hanno restituito tutto, cellulare compreso.

Ma “nel momento in cui ha indietreggiato per allontanarmi e nel momento in cui uno uno dei due si è avvicinato per darmi un abbraccio aveva le gambe divaricate e sono riuscito a fargli uno sgambetto”.

A quel punto, Gabriele è riuscito a scappare e ha chiamato la polizia: nei prossimi giorni depositerà regolare denuncia.

E conclude il video con un appello: “Spero che tutti i lavoratori che fanno quella strada stiano attenti”.