Se ne è andato in queste ore un giovanissimo di Goni, Francesco Caredda, stroncato a soli 21 da un linfoma. Francesco era ricoverato al Microcitemico di Cagliari, dove ha lottato con tutte le sue forze circondato dall’amore dei suoi familiari e dell’equipe medica che lo ha assistito con grande professionalità e affetto fino all’ ultimo istante.

Un dolore indicibile per tutta la comunità, a cui partecipa anche il Comune che, attraverso un’ordinanza, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

“A 21 anni la vita dovrebbe essere ancora tutta da vivere, con sogni da inseguire, progetti da realizzare e un futuro ricco di speranze. La sua scomparsa rappresenta una dolorosa perdita per l’intera comunità”, le parole commosse del Sindaco Riccardo Delussu e della sua Amministrazione.

In un momento di estrema sofferenza, la famiglia di Francesco ha comunque avuto la forza di pensare al prossimo. Ha infatti chiesto, a chiunque lo desideri, di donare all’ASGOP (Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica), il modo migliore e più utile per ricordare il loro amato Francesco.

L’ultimo saluto a Francesco si terrà domani martedì 27 ottobre 2026, alle ore 15:00, nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Goni.