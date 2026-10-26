Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 28 ottobre.
Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e prevalentemente soleggiato ovunque. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e il mare da poco mosso a quasi calmo.
Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:
A Cagliari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso al mattino e prevalentemente soleggiato tra pomeriggio e sera. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.
Il mare sarà poco mosso.
A Sassari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 13°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Non si prevedono allerte meteo.
A Oristano farà bel tempo con cielo poco nuvoloso al mattino e sereno al pomeriggio. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Il mare sarà poco mosso.
A Nuoro farà bel tempo con cielo poco nuvoloso al mattino e sereno nel resto della giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 11°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.
Non si prevedono allerte meteo.
È dunque alle porte un martedì di tempo stabile e mite, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. Nessuna allerta meteo prevista in Sardegna.
Curiosità: Durante l’autunno, in Sardegna puoi fare il bagno al mattino con mare ancora a 22°C e la sera raccogliere castagne a 800 metri in montagna, con luce perfetta e zero turisti.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba