Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 28 ottobre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e prevalentemente soleggiato ovunque. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e il mare da poco mosso a quasi calmo.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso al mattino e prevalentemente soleggiato tra pomeriggio e sera. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà bel tempo con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 13°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Non si prevedono allerte meteo.

A Oristano farà bel tempo con cielo poco nuvoloso al mattino e sereno al pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà bel tempo con cielo poco nuvoloso al mattino e sereno nel resto della giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 11°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.

Non si prevedono allerte meteo.

È dunque alle porte un martedì di tempo stabile e mite, con venti deboli e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. Nessuna allerta meteo prevista in Sardegna.

Curiosità: Durante l’autunno, in Sardegna puoi fare il bagno al mattino con mare ancora a 22°C e la sera raccogliere castagne a 800 metri in montagna, con luce perfetta e zero turisti.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba