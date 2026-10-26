Da giugno il personale della Radioterapia del Businco lavora fino alle 23 e il sabato per abbattere le liste d’attesa oncologiche. “A fine ottobre, tuttavia, risultano liquidate soltanto le mensilità di giugno e luglio, e solo dopo ripetuti solleciti”, evidenzia Stefano Schirru, di Alleanza Sardegna.

A ciò si aggiunge la questione tariffaria: la delibera regionale n. 31/16 del 17 giugno 2026 fissa in 60 euro l’ora il compenso per il personale del comparto, mentre l’ARNAS Brotzu continua a riconoscerne 50. “Alla dirigenza vengono correttamente corrisposti i 100 euro previsti e al comparto no”, sottolinea Schirru.

“Il senso di responsabilità dimostrato dal personale non può supplire ai ritardi amministrativi. Per questo presenterò un’interrogazione per fare piena chiarezza sui tempi di pagamento degli arretrati e sul mancato adeguamento delle tariffe a quanto disposto dalla Regione.”