Giuseppe Aresu
Ne danno il triste annuncio i figli Jemmy con Aldo, Gian Luca con Milena
e gli adorati nipoti Federico, Alessandro, Riccardo, Gioia, Ginevra,
Gloria e Giole e parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 2 Maggio alle ore 15.00
nella Parrocchia di San Paolo in Piazza Giovanni XXIII.
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