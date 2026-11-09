Sanità al collasso, 10 ore di attesa al pronto soccorso: da Cagliari a Carbonia le testimonianze dei cittadini esausti di aspettare il proprio turno. “Persone che gridano, che si lamentano, che stanno male. Persone con traumi, sospette fratture e dolori che aspettano per ore senza che nessuno le chiami, senza sapere quanto ancora dovranno aspettare”.

Il racconto shock in diretta dal Sirai di una donna: “Una situazione che non è più accettabile.

Mi trovo al Pronto Soccorso di Carbonia e quello a cui sto assistendo è una situazione davvero vergognosa e indegna di un servizio sanitario.

Sono assolutamente consapevole che all’interno del Pronto Soccorso il personale possa trovarsi a lavorare in condizioni difficilissime, probabilmente con organici insufficienti e carichi di lavoro enormi. E non voglio certamente puntare il dito contro chi ogni giorno cerca di fare il proprio lavoro.

Ma una domanda bisogna porsela: è accettabile che un cittadino debba aspettare dieci ore mentre sta male, senza ricevere informazioni e senza sapere quando verrà visitato?

La sanità pubblica dovrebbe garantire assistenza, dignità e rispetto. Chi arriva al Pronto Soccorso non lo fa per divertimento, ma perché ha bisogno di cure.

Non possiamo continuare a considerare tutto questo normale.

La salute non può essere un’attesa infinita. I cittadini meritano risposte, rispetto e soprattutto un servizio sanitario all’altezza dei loro bisogni.

Carbonia e il suo territorio meritano molto di più”.

Si cambia città, ospedale, ma la situazione è la stessa: “30 ottobre, al PS del Brotzu. Siamo entrati alle 18,00 del venerdì e siamo usciti a circa le 06,00 del mattino di sabato 31 e aggiungendo un’ora per andare e un’ora per rientrare a casa”.

“Fosse solo il Sirai, non voglio neanche ricordare cosa ha passato mio padre terminale in una sedia nel pronto soccorso del Santissima Trinità a Cagliari: dalle 14 alle tre del mattino del giorno successivo.

Finché accettiamo tutto questo passivamente non cambierà mai”.

E ancora: “Purtroppo io 10 giorni fa ho aspettato 11 ore e mi è stato dato solo un antidolorifico all’undicesima ora, sto sbrigando tutte le visite da esterna e con tempi di prenotazione eterni, di un anno anche per visite cedibili a un mese”.